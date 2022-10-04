Владимир Продивус назвал недопустимыми призывы отменить санкции против россии и беларуси

КИЕВ. 4 октября. УНН. Вице-президент Международной боксерской ассоциации (IBA), президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус призвал Совет Директоров IBA бойкотировать любые попытки смягчить санкции против россиян и белорусов в боксе. Об этом он заявил на Facebook странице, передает УНН.

Детали

Он напомнил, что был одним из первых в IBA, кто поднял вопрос применения санкций в отношении представителей стран-агрессорок. После этого спортсменов из рф и рб отстранили от соревнований. Владимир Продивус сообщил, что уже начал переговоры с членами Совета Директоров IBA с призывом и в дальнейшем поддерживать эту позицию.

«Я никогда не проголосую за отмену санкций. Я использую свою должность вице-президента и все свое влияние для того, чтобы этого не допустить… Пусть сначала остановят боевые действия, вернут Украине территории, выплатят репарации и покаются во всех своих преступлениях. Только после этого разговор об ослаблении санкций возможен», — говорится в заметке.

Владимир Продивус также отметил, что все попытки и даже призывы отменить санкции недопустимы. По его мнению, аргумент «спорт вне политики» в данном случае не может быть применен. «Политики здесь нет. Есть захватническая война россии против Украины, есть аннексия территорий независимого государства, тысячи эпизодов военных преступлений. У кого-то поворачивается язык называть это политикой, но на языке международного права это называется геноцид», — написал Владимир Продивус.

Он напомнил, что российские и белорусские боксеры до сих пор не осудили преступления своих стран и не призвали остановить войну: «Допуск к соревнованиям, возвращение их флагов и гимнов будет означать только одно — цивилизованный мир готов это проглотить, готов закрыть глаза на кровь, которой истекает Украина. Если это будет так, то никакой этот мир не цивилизованный».

Напомним

Президент IBA россиянин Умар Кремлев выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Он призвал различные международные федерации снять санкции против стран-агрессорок.