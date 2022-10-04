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путин между молотом и двумя наковальнями: Данилов объяснил, как мобилизация дестабилизирует россию

путин между молотом и двумя наковальнями: Данилов объяснил, как мобилизация дестабилизирует россию

КИЕВ. 4 октября. УНН. "Частичная" мобилизация дестабилизирует россию – лидер страны-агрессора владимир путин сейчас как между молотом и двумя наковальнями. Об этом в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН.

Цитата

"Мобилизация действует как механизм дестабилизации рф. путин – между молотом и двумя наковальнями: ударами ВСУ, протестами на рф и давлением Запада. План "спасения" – аннексия, ядерный шантаж, принуждение к миру. Но есть нюанс: мы не шутили, что мы никогда не сдадимся, российский Карфаген должен быть разрушен", – написал Данилов.

Напомним

По данным СМИ, менее чем через две недели после объявления "частичной" мобилизации россия покинула около 700 тысяч человек.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Россия, мобилизация
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