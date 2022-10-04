путин между молотом и двумя наковальнями: Данилов объяснил, как мобилизация дестабилизирует россию

КИЕВ. 4 октября. УНН. "Частичная" мобилизация дестабилизирует россию – лидер страны-агрессора владимир путин сейчас как между молотом и двумя наковальнями. Об этом в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН.

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"Мобилизация действует как механизм дестабилизации рф. путин – между молотом и двумя наковальнями: ударами ВСУ, протестами на рф и давлением Запада. План "спасения" – аннексия, ядерный шантаж, принуждение к миру. Но есть нюанс: мы не шутили, что мы никогда не сдадимся, российский Карфаген должен быть разрушен", – написал Данилов.

Мобілізація діє як механізм дестабілізації рф. путін – між молотом і двома ковадлами: ударами ЗСУ, протестами на рф і тиском Заходу. План «порятунку» – анексія, ядерний шантаж, примус до миру. Але є нюанс: ми не жартували, що ми ніколи не здамося, Карфаген має бути зруйнований. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) October 4, 2022

Напомним

По данным СМИ, менее чем через две недели после объявления "частичной" мобилизации россия покинула около 700 тысяч человек.