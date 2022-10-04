Столтенберг получил заявку Украины на вступление в НАТО, теперь ее должны рассмотреть послы стран Альянса - ОП

КИЕВ. 4 октября. УНН. Украина официально направила заявку о членстве в НАТО Генеральному секретарю Альянса Йенсу Столтенбергу. Как сообщил на брифинге заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, далее ее будут рассматривать на уровне послов государств-членов, передает УНН.

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"На сегодняшний день Генеральный секретарь получил заявку официально путем ноты от Украины. Следующим этапом станет обсуждение этой заявки на уровне Североатлантического совета, то есть на уровне послов государств-членов НАТО в Брюсселе", – сообщил Жовква.

Детали

Представитель ОП напомнил, что лидеры девяти стран уже обнародовали обращение о поддержке членства Украины в НАТО.

Он также пояснил, что заявленная Украиной "ускоренная процедура" вступления в НАТО означает отсутствие необходимости ПДЧ.

"Когда Украина заявляет о том, что будет двигаться в НАТО по ускоренной процедуре – это означает, что на сегодняшний день, учитывая опыт таких стран, как Швеция и Финляндия, Украина рассчитывает на то, что движение к членству в НАТО будет продолжаться без применения инструмента Плана действий по членству, который до сегодняшнего дня был одним из обязательных элементов", – отметил он.

Жовква подчеркнул, что сейчас Президент Украины и дипломатическая служба ведут переговоры с государствами-членами НАТО, чтобы украинская заявка "получила практическое рассмотрение".

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 30 сентября, что Украина подает заявку "по ускоренной процедуре" на членство в НАТО.

Страны Балтии объявили, что "полностью поддерживают скорейшее принятие Украины" в оборонный альянс.

В целом, девять стран поддержали членство Украины в НАТО и призвали увеличить военную помощь.