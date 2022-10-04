Зеленский 6 октября примет участие в саммите лидеров стран ЕС нового формата

КИЕВ. 4 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский 6 октября примет участие в первом инаугурационном заседании нового формата, известного под названием Европейское политическое сообщество. Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква, передает УНН.

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"Шестого октября в Праге состоится первое инаугурационное заседание формата, который известен под названием Европейское политическое сообщество… На сессии открытия этого саммита будет участвовать президент Украины. В мероприятии также лично примет участие премьер-министр, а президент выступит онлайн", – сказал Жовква.

Детали

В мероприятии также примет участие премьер-министр Денис Шмыгаль. В общем, участие примут 27 государств-лидеров Европейского Союза, а также 17 лидеров государств, которые не входят в ЕС, но имеют разный статус. Жовква отметил, что идея саммита в свое время была высказана президентом Франции, поддержана рядом членов Евросоюза.

Напомним

В мае президент Франции Эммануэль Макрон предложил Украине альтернативный вариант интеграции в Европу в рамках Европейского политического сообщества. В то же время он отметил, что эта инициатива не блокирует вступление Украины в Европейский союз.