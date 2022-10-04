Украина разорвала с беларусью соглашение об избежании двойного налогообложения

КИЕВ. 4 октября. УНН. Украина разорвала с республикой беларусь соглашение “об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество”. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Telegram-канал постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Детали

Сообщается, что одобрен проект Закона “О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и правительством республики беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов относительно налогов на доходы и имущество”.

Цитата

“Принятие законопроекта будет способствовать ускорению сворачивания экономических и финансовых связей с рб, которая поддерживает беспрецедентную, открытую, широкомасштабную войну рф против Украины”, – говорится в сообщении.

Дополнение

В июле Кабинет министров Украины денонсировал соглашение с беларусью о судоходстве по внутренним водным путям.

В сентябре Правительство Украины приняло постановление, предусматривающее выход из Соглашения о сотрудничестве в области образования, что обеспечит прекращение для Украины действия Соглашения, среди сторон которого есть правительства страны-агрессора – российской федерации и ее союзника республики беларусь.