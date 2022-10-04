Гендиректор МАГАТЭ Гросси на неделе посетит Киев, а затем - Москву

КИЕВ. 4 октября. УНН. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на неделе планирует посетить Киев, а затем и Москву. Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ, передает УНН.

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"Генеральный директор Гросси отправится в Киев, а затем в Москву позже на этой неделе, чтобы продолжить свои консультации, направленные на скорейшее согласование и внедрение защитной зоны ядерной безопасности и безопасности вокруг ЗАЭС", - говорится в заявлении.

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В заявлении также отмечается, что вчера генеральный директор МАГАТЭ Гросси приветствовал освобождение Игоря Мурашова, генерального директора Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), после получения подтверждения того, что господин Мурашов благополучно вернулся к своей семье.

С тех пор, как узнал о задержании господина Мурашова в субботу, генеральный директор Гросси поддерживал постоянную связь со всеми соответствующими органами, чтобы способствовать его освобождению, подчеркнули в МАГАТЭ.

Как сообщалось в субботу, генеральный директор ЗАЭС несет ответственность за обеспечение ядерной безопасности и безопасности станции, и его отсутствие в связи с этим имело немедленное и серьезное влияние на принятие решений по обеспечению безопасности и безопасности АЭС.

"МАГАТЭ понимает, что господин Мурашов сейчас находится со своей семьей на подконтрольной Украине территории и не будет продолжать выполнять свои обязанности на ЗАЭС. Кто заменит его на этой должности, пока неизвестно", - говорится в сообщении.

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