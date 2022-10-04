Поддержка членства Украины в НАТО и санкции против рф: Зеленский поговорил с главой будущего правительства Италии

КИЕВ. 4 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером итальянской политической силы «Братья Италии» Джорджей Мелони, которая одержала уверенную победу на недавних парламентских выборах. Как сообщили в ОП, речь шла о поддержке членства Украины в НАТО и санкциях против рф, передает УНН.

Детали

Основными темами переговоров были: постепенное развитие украинско-итальянских отношений, помощь Украине со стороны Италии и необходимость жесткой реакции международного сообщества на новые преступные действия российского агрессора против суверенитета и территориальной целостности Украинского государства.

«Решения россии по очередной попытке аннексии части территории Украины являются ничтожными и не меняют реальности. Нельзя допустить повторения крымского сценария. Территориальная целостность Украины должна быть и будет восстановлена», – подчеркнул Президент.

Он поблагодарил Джорджи Мелони за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства, отдельно отметив важность последовательной позиции ее политической силы в поддержку Украины с самого начала полномасштабной российской агрессии.

Были обсуждены меры реагирования на недавние преступные действия россии на многостороннем уровне, в частности в рамках ООН и других ключевых международных площадок. В этом контексте Глава Украинского государства также отметил необходимость введения дополнительных санкций против россии, в частности усиление восьмого санкционного пакета ЕС и запрет выдачи государствами Евросоюза туристических виз для граждан рф.

Добавим

Зеленский проинформировал собеседницу о принятом решении подать официальную заявку на членство Украины в НАТО и ожиданиях относительно прохождения нашим государством пути в Альянс по ускоренной процедуре.

«Еще до членства в НАТО Украина должна получить четкие и юридически обязывающие гарантии коллективной безопасности», – констатировал Президент.

В этом контексте он высоко оценил готовность итальянской стороны присоединиться к этому процессу.

Была также акцентирована необходимость продолжения всесторонней поддержки нашей страны после формирования нового итальянского правительства.

Зеленский пригласил главу будущего правительства Италии посетить Украину с визитом.

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