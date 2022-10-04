Специалисты МУС смогут проводить следственные действия в Украине: Зеленский подписал закон

КИЕВ. 4 октября. УНН. Специалисты Международного уголовного суда смогут проводить следственные действия на территории Украины после их согласования с Генеральным прокурором. Соответствующий закон подписал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Как заявил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, подписанный Главой государства закон касается урегулирования и усовершенствования сотрудничества с Международным уголовным судом.

Закон расширяет полномочия МУС проводить самостоятельно следственные и процессуальные действия на территории Украины после их согласования с Генеральным прокурором.

Цитата

“Военные преступления являются неотъемлемой частью российской политической и военной стратегии, об этом свидетельствуют зверства, совершенные в Украине. Мы увидели на деоккупированных территориях Харьковщины очередные массовые захоронения. Мы фиксируем факты пыток, которым подверглись эти мирные люди. Каждое такое преступление должно быть тщательно зафиксировано для неотвратимости наказания”, – подчеркнул Генпрокурор.

Отмечается, что стороны договорились о технических условиях сотрудничества с учетом возможностей, которые предоставляет новый закон.

Дополнение

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что МУС продолжит расследование обвинений в военных преступлениях россии.

Следователи ООН заявили, что в ходе войны были совершены военные преступления, в том числе бомбардировки россией жилых районов, многочисленные казни, пытки и сексуальное насилие.