Зеленский: особенно приятно было услышать слова Байдена о том, что наши военные вдохновляют весь мир

КИЕВ. 4 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом США Джо Байденом, стороны обсудили ключевые аспекты взаимодействия вне оборонной сферы, пакет поддержки объемом более 12 миллиардов долларов, политические шаги, сотрудничество в международных организациях, передает УНН.

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"Прежде всего поблагодарил его за очередной пакет оборонной поддержки для нашего государства, в частности за новые "Хаймарсы". А в целом я отметил, что успехи наших военных – все успехи в возвращении свободы нашим людям – это наши общие успехи, это наши общие победы", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что благодаря единству Украины, Соединенных Штатов Америки и всех наших партнеров в свободном мире свобода сегодня имеет самую высокую силу за десятки лет и демонстрирует конкретные победы в противостоянии с тиранией.

"Конечно, обсудили с президентом Байденом и ключевые аспекты нашего взаимодействия вне оборонной сферы, в частности финансовую поддержку – в частности пакет поддержки объемом более 12 миллиардов долларов, обсудили политические шаги, сотрудничество в международных организациях. А особенно приятно мне было услышать слова президента Байдена о том, что наши военные вдохновляют весь мир, наш народ вдохновляет весь мир. И это действительно так: наша победа в этой войне покажет, как много Украина может дать глобальной прочности свободы, глобальной прочности демократии", - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провели телефонный разговор, во время которого американский лидер заявил о выделении еще дополнительных 625 миллионов долларов военной помощи.