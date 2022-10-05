КИЕВ. 5 октября. УНН. Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прибыл в Кот-д‘Ивуар как следующую остановку в рамках турне по Африке, передает УНН.

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"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прибыл в Абиджан, который является следующим пунктом его африканского турне. Он ожидает встречи с руководством и деловыми кругами Кот-д'Ивуара с целью дальнейшей активизации политических, экономических и культурных связей между Украиной и Кот-д'Ивуаром", - отметил Николенко.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осенью планирует посетить страны Африканского континента.

Напомним

Кулеба прибыл в Сенегал в рамках первого в истории украинской дипломатии турне по странам Африки.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел и сенегальцев за рубежом Аисатой Таль Саль обсудили шаги для активизации сотрудничества в сферах ИТ, цифровизации, кибербезопасности, торговли и образования.