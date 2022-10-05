МИД Украины осудил запуск КНДР баллистической ракеты над территорией Японии

КИЕВ. 5 октября. УНН. Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает запуск КНДР баллистической ракеты над территорией Японии 4 октября, пишет УНН со ссылкой на МИД.

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"Запуск ракеты — откровенно провокационный и безответственный шаг, который подрывает региональную безопасность. Пхеньян в очередной раз грубо нарушил соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и международное право. Международное сообщество должно решительно отреагировать на провокацию КНДР", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Украина выражает солидарность с государствами-партнерами и призывает усилить санкционное давление на КНДР и принять действенные меры для предотвращения обхода санкций.

"Совместными усилиями должны заставить режим в Пхеньяне отказаться от незаконных ядерной и ракетной программ с целью обеспечения безопасности в регионе", - добавили в МИД.

Контекст

Северная Корея, вчера, 4 октября, запустила баллистическую ракету над Японией.

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