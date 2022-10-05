Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,71 0,0713 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
По ту сторону Крыма: на полуострове целенаправленно выслеживают крымских татар, которые пытаются выехать
По ту сторону Крыма: на полуострове целенаправленно выслеживают крымских татар, которые пытаются выехать
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9450

МИД Украины осудил запуск КНДР баллистической ракеты над территорией Японии

МИД Украины осудил запуск КНДР баллистической ракеты над территорией Японии

КИЕВ. 5 октября. УНН. Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает запуск КНДР баллистической ракеты над территорией Японии 4 октября, пишет УНН со ссылкой на МИД.

Цитата

"Запуск ракеты — откровенно провокационный и безответственный шаг, который подрывает региональную безопасность. Пхеньян в очередной раз грубо нарушил соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и международное право. Международное сообщество должно решительно отреагировать на провокацию КНДР", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Украина выражает солидарность с государствами-партнерами и призывает усилить санкционное давление на КНДР и принять действенные меры для предотвращения обхода санкций.

"Совместными усилиями должны заставить режим в Пхеньяне отказаться от незаконных ядерной и ракетной программ с целью обеспечения безопасности в регионе", - добавили в МИД.

Контекст 

Северная Корея, вчера, 4 октября, запустила баллистическую ракету над Японией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КНДР поддержала решение россии аннексировать четыре области Украины

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Япония, КНДР
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.