МИД Казахстана вызвал посла рф из-за высказываний захаровой о после Украины

КИЕВ. 5 октября. УНН. Посла рф вызвали в МИД Казахстана из-за "недопустимых высказываний" представителя российского МИД марии захаровой по поводу возвращения в Астану украинского посла Петра Врублевского. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Informburo.

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"По поводу комментария официального представителя МИД рф марии захаровой относительно высылки украинского посла из Казахстана хотел бы отметить, что тональность ее заявления диссонирует с характером союзнических отношений Казахстана и россии как равноправных стратегических партнеров", - сказал представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Он добавил, комментируя слова захаровой об "уголовной ответственности" Врублевского: "Мы также не можем понять, о какой уголовной ответственности говорит мид россии, поскольку посол Украины в Казахстане, согласно Венской конвенции, имеет дипломатическую неприкосновенность".

Детали

Он сообщил, что внешнеполитическое ведомство вызовет посла рф Алексея Бородавкина для разговора сегодня, 5 октября. Сейчас решается вопрос, кто проведет встречу с ним.

Кроме этого, Смадияров на брифинге отметил, что Украина направила запрос в МИД Казахстана относительно того, чтобы заменить Петра Врублевского на этой должности. По его словам, кандидатура нового посла сейчас рассматривается, пока озвучить ее не могут.

Контекст

россияне выступают против возвращения на должность Врублевского, поскольку в одном из интервью в августе этого года он сказал: "Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям".

Вчера, 4 октября, в мид рф вызвали посла Казахстана Ермека Кошербаева в связи с возвращением в Астану посла Украины Петра Врублевского.

Спикер российского ведомства, в частности, назвала посла Украины в Казахстане "бандеровским эмиссаром".