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"Ответ на незаконную аннексию путиным украинских территорий": в ЕС согласовали новый пакет санкций против рф

"Ответ на незаконную аннексию путиным украинских территорий": в ЕС согласовали новый пакет санкций против рф

КИЕВ. 5 октября. УНН. В Евросоюзе согласовали новый пакет санкций против рф, сообщили в чешском председательстве в Совете ЕС в среду, 5 октября, пишет УНН.

Цитата

"Послы (стран ЕС - ред.) достигли политического соглашения о новых санкциях против россии — это сильный ответ ЕС на незаконную аннексию путиным украинских территорий. Последует письменная процедура, санкции вступают в силу со времени публикации в официальном журнале", - говорится в сообщении чешского председательства в Twitter.

Детали

Журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк добавил, что "послы ЕС на данный момент одобрили все детали пакета санкций против рф и начата так называемая письменная процедура, которая завершится завтра в 10 часов. Так, публикация в официальном журнале ЕС завтра".

На принятие пакета санкций отреагировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я приветствую сегодняшнее соглашение государств-членов по восьмому пакету санкций. Мы действовали быстро и решительно. Мы никогда не примем фиктивные путинские референдумы и любую аннексию Украины. Мы полны решимости продолжать заставлять кремль платить", - написала она в Twitter.

Ранее

Как сообщалось, послы ЕС достигли договоренности по новым санкциям против рф, включая ограничение цен при продаже российской нефти. 

Будапешт заявил о "продавливании" своих требований в новый пакет санкций ЕС против рф.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции
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