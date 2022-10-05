Зеленский снова собрал Ставку: в фокусе - освобождение территорий и противодействие новым видам оружия из арсенала рф

КИЕВ. 5 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в среду провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили в частности противодействие новым видам используемого армией рф оружия, стабилизацию на освобожденных территориях и продолжение деоккупации, пишет УНН.

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"Утро начало с очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего. Представители разведки, штаба ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте. Среди других важных рассмотренных вопросов – стабилизация на только что деоккупированных территориях, дальнейшее освобождение наших земель, противодействие новым видам оружия, которые начал использовать агрессор, и подготовка нашей армии к зимнему периоду", - отметил Зеленский в Telegram.

"Шаг за шагом движемся к победе. Слава Украине!" - подчеркнул Глава государства.

Дополнение

россия в последнее время атаковала в Украине с помощью беспилотников-камикадзе, которые, по словам украинских военных, были иранскими беспилотниками Shahed-136. 23 сентября впервые был сбит многоцелевой ударный беспилотник иранского производства Mohajer-6.

И в то время как сначала атаки дронов-камикадзе наблюдались на юге и востоке, беспилотники типа Shahed-136 атаковали в ночь на 5 октября и Киевскую область, вглубь территории Украины.

Из-за поставок Ираном оружия россии для ведения войны украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации и существенно сократить количество дипломатического персонала посольства в Киеве.