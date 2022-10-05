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Комитет ВР сегодня соберется, чтобы уволить главу НБУ Шевченко

Комитет ВР сегодня соберется, чтобы уволить главу НБУ Шевченко

КИЕВ. 5 октября. УНН. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сегодня соберется на экстренное заседание, чтобы уволить главу НБУ Кирилла Шевченко. Об этом в Telegram сообщил внефракционный народный депутат, заместитель председателя комитета Александр Дубинский, сообщает УНН.

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"Сегодня финансовый комитет Рады соберется на экстренное заседание, чтобы уволить главу НБУ Кирилла Шевченко, и вместо него назначить советника председателя правления Ощадбанка Андрея Пышного", – написал Дубинский.

Дополнение

Ранее народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк сообщали, что главным претендентом на должность главы НБУ – после заявления Кирилла Шевченко об отставке – является Андрей Пышный.

4 октября глава Национального банка Кирилл Шевченко заявил, что покидает пост по "причинам, связанным со здоровьем".

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщал, что Верховная Рада будет голосовать за отставку Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины в этот четверг, 6 октября.

Источник: УНН
Теги: ВР, НБУ
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