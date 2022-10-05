Нардепу Ренату Кузьмину сообщено о подозрении в государственной измене

КИЕВ. 5 октября. УНН. Народному депутату Ренату Кузьмину сообщено о подозрении в государственной измене, передает УНН со ссылкой на ГБР.

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"... и.о. Генерального прокурора сообщил о подозрении в государственной измене народному депутату Украины Ренату Кузьмину", - говорится в сообщении.

Детали

В рамках досудебного расследования работники ГБР установили, что депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения рф размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине.

В частности, начиная с марта 2021 года и даже после полномасштабного вторжения россии в Украину Ренат Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая имела пропагандистский характер. Их целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного воздействия в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена) за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

Добавим

По данным ГБР, сейчас устанавливается местонахождение Рената Кузьмина, в частности проведено более 10 одновременных обысков по местам его возможного пребывания.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее

Как сообщал УНН, в октябре 2017 года Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении бывшему первому заместителю Генпрокурора Ренату Кузьмину и директору ГП “Комплекс отдыха “Пуща-Водица” в совершении ряда преступлений.

В частности, в период 2008-2010 годов Кузьмин как заместитель генпрокурора в то время по предварительному сговору в группе с директором ГП “Комплекс отдыха “Пуща-Водица” совершили самовольный противоправный захват государственного земельного участка рекреационного назначения площадью 1,0457 га на территории ГП “Комплекс отдыха “Пуща-Водица”. ..., самовольное незаконное строительство жилого дома площадью 1068 м кв и прилегающих сооружений на этом самовольно занятом государственном земельном участке рекреационного назначения.