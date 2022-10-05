рф пытается присвоить ЗАЭС, создали "общество" с адресом в москве - Энергоатом

КИЕВ. 5 октября. УНН. Решение "Росатома" по созданию общества «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» с юридическим адресом в москве является "агонией воображаемого безумного мира" страны-агрессора, в котором теперь дошли до создания псевдопредприятий с названиями украинских компаний. Об этом заявили в Энергоатоме, передает УНН.

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«Никчемные решения Росатома по созданию общества «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» с юридическим адресом в москве является агонией воображаемого безумного мира страны-агрессора, в котором теперь дошли до создания псевдопредприятий с названиями украинских компаний. Жаль только, что в него пытаются затянуть украинских атомщиков ЗАЭС, которые уже более 7 месяцев героически работают в оккупации», - говорится в сообщении.

Детали

В Энергоатоме отметили, что "ежедневно, испытывая это безумие на себе, они продолжают обеспечивать ядерную и радиационную безопасность Украины и Европы".

«Украина и весь цивилизованный мир знают, что Запорожская АЭС продолжит работать в Украине, согласно украинскому законодательству, в украинской энергосистеме, в Энергоатоме», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Президент "Энергоатома" Петр Котин сообщал, что россия пытается передать Запорожскую атомную электростанцию из-под контроля Украины в "Росатом".

Руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что взял на себя обязанности генерального директора Запорожской АЭС, захваченной оккупантами.