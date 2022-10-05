Судью Богдана Львова с российским паспортом отчислили из штата Верховного Суда

КИЕВ. 5 октября. УНН. Глава Верховного Суда Всеволод Князев отчислил скандального судью Богдана Львова, который имеет российское гражданство, из штата Верховного Суда, передает УНН со ссылкой на сообщение Верховного Суда.

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В Верховном Суде отметили, Конституция Украины определяет, что полномочия судьи прекращаются в случае прекращения гражданства Украины или приобретения судьей гражданства другого государства. При таких обстоятельствах осуществить отчисление из штата суда в соответствии с Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" должен председатель суда.

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"Председатель Верховного Суда Всеволод Князев 5 октября издал приказ об отчислении Львова Богдана Юрьевича из штата Верховного Суда на основании информации Службы безопасности Украины, в которой Служба безопасности Украины подтвердила наличие у Львова Б. Ю. гражданства российской федерации по данным реестров рф", - говорится в сообщении.

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По словам Всеволода Князева, ситуация требует скорейшего решения, поэтому "мною принято непростое решение об отчислении судьи Львова Б. Ю. из штата Верховного Суда".

"Это беспрецедентное решение для судебной системы, ведь указанные положения Конституции и Закона применяются впервые. Но во времена полномасштабной войны с российской федерацией, когда на фронте и в тылу гибнут наши лучшие граждане, мы не можем позволить даже малейшее сомнение в объективности, независимости и беспристрастности Верховного Суда и всех его судей.

И хотя Богдан Львов отрицает наличие у него паспорта рф, однако его действия и сама ситуация уже серьезно вредят авторитету Верховного Суда, вызывают недоверие общества к решениям Верховного Суда, чего никогда не должно произойти", - отметил Князев.

По его словам, "даже отпуск судьи Богдана Львова не решает проблемы его российского гражданства, ведь отпуск не лишает лицо полномочий, зато создает впечатление о дальнейшем наличии у Богдана Львова полномочий судьи Верховного Суда и Председателя КХС ВС".

"Верховный Суд в своих действиях полагается на сведения Службы безопасности Украины до того момента, пока они не опровергнуты в предусмотренном законом порядке, поэтому Богдан Львов не лишен права доказывать отсутствие у него гражданства рф", - резюмировал председатель Верховного Суда.

Ранее

Председателя Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда Богдана Львова, у которого СБУ подтвердила наличие российского гражданства, не смогли уволить – не хватило одного голоса.

Напомним

Служба безопасности Украины подтвердила наличие российского гражданства у председателя Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда Украины Богдана Львова.

Богдана Львова избрали заместителем председателя нового Верховного Суда в 2017 году.

15 сентября 2022 года вышло расследование журналистов проекта "Схемы", согласно которому Львов с 1999 года имеет паспорт гражданина россии и с 2010 года индивидуальный налоговый номер в официальном реестре федеральной налоговой службы рф.