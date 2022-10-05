Кот-д'Ивуар присоединился к Крымской платформе

КИЕВ. 5 октября. УНН. Кот-д‘Ивуар, расположенный на западе Африки, решил присоединиться к Крымской платформе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

Цитата

"Вице-президент Коне сообщил о решении Кот-д’Ивара присоединиться к Крымской платформе", – говорится в сообщении.

Детали

Сейчас министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится в первом в истории украинской дипломатии турне по африканским странам. Он передал личное послание Владимира Зеленского президенту Кот-д'Ивуара Аласану Уаттари.

Министр выразил благодарность Кот-д’Ивуару за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

"Украина и Кот-д'Ивуар имеют общие внешнеполитические приоритеты: мирное сосуществование государств, невмешательство во внутренние дела, взаимоуважение, устойчивое экономическое развитие. Мы также противодействуем общим вызовам – наемникам Вагнера, продовольственному кризису, изменениям климата. И общими усилиями мы будем бороться за мир и процветание наших народов", – цитирует пресс-служба МИД слова Кулебы.

Напомним

Турне Дмитрия Кулеба по странам Африки продлится с 3 по 12 октября.