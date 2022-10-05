Зеленский внес в Раду представление об отставке главы НБУ Кирилла Шевченко
Владимир Зеленский
КИЕВ. 5 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент представление об отставке с должности главы НБУ Кирилла Шевченко, передает УНН.
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"В соответствии с пунктом 18 части первой статьи 85 Конституции Украины вношу представление об увольнении Кирилла Шевченко с должности Председателя Национального банка Украины", - говорится в тексте проекта постановления.
Оглашать это представление Зеленский уполномочил Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины Федора Вениславского.
Дополнение
Ранее народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк сообщали, что главным претендентом на должность главы НБУ – после заявления Кирилла Шевченко об отставке – является Андрей Пышный.
4 октября глава Национального банка Кирилл Шевченко заявил, что покидает пост по "причинам, связанным со здоровьем".
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщал, что Верховная Рада будет голосовать за отставку Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины в этот четверг, 6 октября.