Зеленский внес в Раду представление об отставке главы НБУ Кирилла Шевченко

КИЕВ. 5 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент представление об отставке с должности главы НБУ Кирилла Шевченко, передает УНН.

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"В соответствии с пунктом 18 части первой статьи 85 Конституции Украины вношу представление об увольнении Кирилла Шевченко с должности Председателя Национального банка Украины", - говорится в тексте проекта постановления.

Оглашать это представление Зеленский уполномочил Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины Федора Вениславского.

Дополнение

Ранее народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк сообщали, что главным претендентом на должность главы НБУ – после заявления Кирилла Шевченко об отставке – является Андрей Пышный.

4 октября глава Национального банка Кирилл Шевченко заявил, что покидает пост по "причинам, связанным со здоровьем".

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщал, что Верховная Рада будет голосовать за отставку Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины в этот четверг, 6 октября.