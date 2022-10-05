Зеленский провел разговор с Генсеком НАТО: скоординировали дальнейшие шаги на пути евроатлантической интеграции Украины

КИЕВ. 5 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом УНН пишет со ссылкой на Twitter Зеленского.

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“На постоянной связи с нашими стратегическими партнёрами. Провел телефонный разговор с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Скоординировали дальнейшие шаги на пути евроатлантической интеграции Украины”, – написал Президент.

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Украина официально направила заявку о членстве в НАТО Генеральному секретарю Альянса Йенсу Столтенбергу. В Офисе Президента сообщили, что дальше ее будут рассматривать на уровне послов государств-членов.