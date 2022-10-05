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Очередная никчемность: Украина считает неадекватным "указ" путина о "присвоении" россии Запорожской АЭС

Очередная никчемность: Украина считает неадекватным "указ" путина о "присвоении" россии Запорожской АЭС

КИЕВ. 5 октября. УНН. “Указ” российского диктатора владимира путина по “присвоению” в состав рф временно оккупированной Запорожской АЭС является ничтожным, абсурдным и неадекватным. Запорожская АЭС будет продолжать работать в Украине, согласно украинскому законодательству. Об этом УНН пишет со ссылкой на “Энергоатом”.

Цитата

“Указом Президента Украины от 4 октября №687 «О ничтожности актов, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины», признаются ничтожными, то есть такими, которые не порождают никаких юридических последствий, указы путина об аннексии украинских территорий и любые другие решения, акты и договоры, принятые, изданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов президента российской федерации”, – говорится в сообщении.

Детали

Запорожская АЭС будет продолжать работать в Украине, согласно украинскому законодательству, в украинской энергосистеме, сообщили в Энергоатоме.

Дополнение

Российский диктатор владимир путин подписал "указ" о передаче Запорожской АЭС под управление россии.

Источник: УНН
Теги: война, Запорожская АЭС
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