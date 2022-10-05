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В ОП резко отреагировали на попытку российского рейдерства ЗАЭС: требуют остановить строительство атомных объектов с участием рф

В ОП резко отреагировали на попытку российского рейдерства ЗАЭС: требуют остановить строительство атомных объектов с участием рф

КИЕВ. 5 октября. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк резко отреагировал на попытку юридического рейдерства Запорожской атомной электростанции со стороны россии и призвал к немедленной остановке строительства всех атомных объектов с участием рф, передает УНН.

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"Попытка юридического рейдерства Запорожской атомной электростанции со стороны россии требует немедленной реакции:

1. Санкций в отношении Росатома.
2. Остановки строительства всех атомных объектов с участием россии.
3. Отказа от любых партнерств с россией в атомной промышленности", - написал Подоляк в Twitter.

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Российский диктатор владимир путин подписал "указ" о передаче Запорожской АЭС под управление россии.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Запорожская АЭС
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