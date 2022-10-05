В рамках турне по Африке Кулеба едет в Гану

КИЕВ. 5 октября. УНН. Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в рамках турне по Африке отправится в Гану, передает УНН.

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Кулеба провел успешные переговоры в Кот-д‘Ивуаре. Министр был принят вице-президентом Т’емоко Мейлие Коне, встретился с министром иностранных дел Кандией Камарой и открыл бизнес-форум с участием более двадцати украинских и ивуарийских компаний.

Как известно, Кот-д‘Ивуар объявил о решении присоединиться к Крымской платформе.

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"Абиджан солидарен с Украиной на фоне российской агрессии. Наши страны договорились активизировать сотрудничество в сферах безопасности, цифровизации, образования и сельского хозяйства. Продолжаем открывать Украину Африке. Следующая остановка в рамках турне министра - Гана", - говорится в сообщении.

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Турне Дмитрия Кулебы по странам Африки продлится с 3 по 12 октября.