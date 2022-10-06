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ЕС может начать военную тренировочную миссию для Украины 17 октября - Боррель

ЕС может начать военную тренировочную миссию для Украины 17 октября - Боррель

КИЕВ. 6 октября. УНН. Европейский Союз анонсировал решение о военной тренировочной миссии для украинских военнослужащих, что должно состояться 17 октября. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля на сайте Европейской службы внешних действий, информирует УНН.

Цитата

«Надеюсь, на следующем заседании Совета иностранных дел 17 октября мы сможем официально начать нашу тренировочную миссию для Вооруженных сил Украины», - написал он. 

Детали

Боррель отметил, что несмотря на проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, а также запугивание российским диктатором владимиром путиным использовать ядерное оружие, Європейский Союз будет только наращивать поддержку Украине.

«Как ЕС мы четко дали понять, что никогда не примем аннексию и что нас не запугают угрозы и эскалация со стороны россии. Напротив, мы будем укреплять нашу стратегию поддержки Украины - военной, финансовой и политической; усиление давления на россию с помощью дополнительных санкций и поддержка нашего международного партнера в преодолении последствий войны», - добавил Верховный представитель ЕС.

Дополнение 

Государства-члены Европейского Союза договорились в кратчайшие сроки провести учения для 15 000 украинских военных.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, ВСУ, военные
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