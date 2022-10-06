ЕС может начать военную тренировочную миссию для Украины 17 октября - Боррель

КИЕВ. 6 октября. УНН. Европейский Союз анонсировал решение о военной тренировочной миссии для украинских военнослужащих, что должно состояться 17 октября. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля на сайте Европейской службы внешних действий, информирует УНН.

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«Надеюсь, на следующем заседании Совета иностранных дел 17 октября мы сможем официально начать нашу тренировочную миссию для Вооруженных сил Украины», - написал он.

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Боррель отметил, что несмотря на проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, а также запугивание российским диктатором владимиром путиным использовать ядерное оружие, Європейский Союз будет только наращивать поддержку Украине.

«Как ЕС мы четко дали понять, что никогда не примем аннексию и что нас не запугают угрозы и эскалация со стороны россии. Напротив, мы будем укреплять нашу стратегию поддержки Украины - военной, финансовой и политической; усиление давления на россию с помощью дополнительных санкций и поддержка нашего международного партнера в преодолении последствий войны», - добавил Верховный представитель ЕС.

Дополнение

Государства-члены Европейского Союза договорились в кратчайшие сроки провести учения для 15 000 украинских военных.