Критика мобилизации заставляет путина обвинять шойгу, в рф уже говорят о "снесении" министра - ISW

КИЕВ. 6 октября. УНН. Растущая внутренняя критика в россии "частичной мобилизации", вероятно, заставляет российского президента владимира путина обвинять министерство обороны рф и, в частности, министра обороны россии сергея шойгу, говорится в очередном отчете Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

Детали

В Институте отмечают прямую критику мо рф от главы кремля, которая сопровождалась указом от 5 октября по уточнению мобилизации.

"Эта прямая критика мо также является неявной критикой шойгу, которого путин, похоже, настраивает на то, чтобы он взял на себя вину за неудачи путинского вторжения в Украину", - отмечают в ISW.

Там вспоминают также, что с критикой минобороны россии вышел и председатель комитета госдумы рф по обороне генерал-полковник в отставке андрей картаполов - "еще один удар по шойгу". "Один российский милблогер заявил, что комментарии картаполова демонстрируют, что шойгу скоро будет "снесен" и "признан главным виновником" военных неудач россии", - указывают в Институте.

"путин, скорее всего, будет воздерживаться от увольнения шойгу столько, сколько сможет, чтобы продолжать обвинять шойгу в продолжающихся военных неудачах и заручиться поддержкой других фракций", - отметили при этом аналитики.

Сменивший шойгу, как указано, "должен будет взять на себя ответственность за неудачи, которые произойдут после начала его пребывания в должности".

"путин уже работает над усилением своей поддержки среди националистически настроенных блоггеров и силовиков, таких как пригожин и кадыров", - добавили в Институте.