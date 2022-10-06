Украина выясняет ситуацию с вывозом в рф украинских беженцев с эстонской границы

КИЕВ. 6 октября. УНН. Украина взаимодействует с Эстонией для выяснения ситуации с украинскими гражданами на российско-эстонской границе. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в четверг, 6 октября, в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Посольство Украины в Эстонии взаимодействует с эстонскими компетентными органами для выяснения ситуации с украинскими гражданами на российско-эстонской границе. Вопрос выезда украинцев из россии находится на особом контроле МИД и других причастных государственных органов Украины", - отметил Николенко.

Контекст

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс сообщил, что с российской стороны юго-восточной границы с его страной власти рф забрали находившихся там украинских беженцев и вывезли их куда-то на грузовиках.

В Минреинтеграции при этом сообщили, что фсб не выпускает в Латвию и Эстонию украинцев с российскими паспортами.