Ощутимо ударит по экономике россии: Шмыгаль о восьмом пакете санкций от ЕС

КИЕВ. 6 октября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что восьмой пакет санкций Европейского Союза против россии нанесет ощутимый удар по экономике страны-агрессора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Шмыгаля.

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"8-й пакет санкций ЕС против россии принят! Очередной шаг наказания агрессора, который нанесет ощутимый удар по его экономике", – написал Шмыгаль.

Детали

Премьер-министр выделил основное, что вошло в восьмой санкционный пакет:

• установление предельной цены на нефть и нефтепродукты;

• запрет на импорт из россии полуфабрикатов и другой сталелитейной продукции, а также древесины, бумаги, пластмассы, сигарет, драгоценных камней, цветных и драгоценных металлов и других товаров. Ожидаемый эффект от этих запретов для российской экономики будет составлять не менее 7 млрд евро, отметил Шмыгаль;

• расширение запретов по использованию криптовалют, что помогало обходить санкции;

• запрет на предоставление архитектурных и инженерных услуг, а также консультационных услуг по IТ и юридическим консультациям.

"Мы благодарны за важный шаг солидарности со стороны ЕС. В то же время мы ожидаем, что санкционное давление на агрессора продолжится. Нужно полное отключение всех российских и белорусских банков от SWIFT, введение полного энергетического эмбарго, запрещение входа судов под флагами стран-членов ЕС в российские порты, а также прекращение выдачи виз для российских граждан. Чем быстрее ЕС и страны G7 наложат такие запреты и санкции против россии, тем быстрее удастся завершить эту войну", - добавил премьер-министр.

Напомним

Сегодня, 6 октября, ЕС принял очередной пакет санкций против россии из-за незаконной аннексии оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Согласованный пакет "вводит в законодательство ЕС основу для установления потолка цен на транспортируемую морем российскую нефть в третьи страны и дальнейшие ограничения на транспортировку морем сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны".

Как объяснили, будет запрещено предоставлять услуги по перевозке морем и оказывать техническую помощь, посреднические услуги или финансовую помощь, связанные с морской транспортировкой в ​​третьи страны сырой нефти (по состоянию на декабрь 2022 года) или нефтепродуктов (по состоянию на февраль 2023 года) происходят или экспортируются из россии.