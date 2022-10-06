«Фантазии невозможны, а дискуссии - не стоят времени»: Подоляк назвал основную проблему иностранных «миротворцев»

КИЕВ. 6 октября. УНН. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что фантазии иностранных «миротворцев» невозможны без приглашения Украины к обсуждению идей. Он имел в виду скандальные сообщения американского миллиардера Илона Маска. Об этом он написал на странице в Twitter, информирует УНН.

Цитата

«Проблема всех иностранных «миротворцев» в том, что они пытаются решить судьбу Украины, забыв пригласить Украину к обсуждению. Это делает их фантазии невозможными, а дискуссии - не стоящими времени. Украинцы никогда не позволят им сбыться. Ничего об Украине без Украины», - написал он.

Дополнение

3 октября Илон Маск попал в скандал. Он поделился мыслями относительно вероятного исхода войны, которую начала рф против Украины, а именно - повторить выборы в аннексированных регионах под наблюдением ООН; россия уходит, если на то будет воля народа. Крым формально в составе россии, как и был с 1783 года; водоснабжение Крыма обеспечено. Украина остаётся нейтральной.

Владимир Зеленский отреагировал на сообщения миллиардера Илона Маска в Twitter и опубликовал опрос в котором спрашивает, какой Маск больше нравится - тот, кто поддерживает Украину или рф.

В администрации президента США Джо Байдена заявили, что не поддерживают «мирный план» для Украины, который предложил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

Илон Маск в своем Twitter 6 сентября снова поделился мыслями относительно Украины, заявив, что «в восточных регионах большинство населения отдает предпочтение россии».