В Киев прибыла глава оборонного комитета Бундестага
КИЕВ. 6 октября. УНН. Сегодня в Киев с двухдневным визитом прибыла глава оборонного комитета немецкого Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Об этом она сообщила в Twitter, передает УНН.
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"Приехали в Киев. Быть на месте, получить впечатление о ситуации и потребности, пообщаться с политиками и правительством в частности с солдатами является для меня важным в нынешней ситуации. Германия должна увеличить поддержку", – написала Штрак-Циммерманн.
Angekommen in #Kyjiw. Vor Ort zu sein, mir von Lage & Bedarf Eindruck zu verschaffen & neben Politik & Regierung insbesondere mit aktiven Soldatinnen und Soldaten zu sprechen, ist mir in der aktuellen Situation ein wichtiges Anliegen. Deutschland muss Unterstützung erhöhen #UKR pic.twitter.com/d5LL4Xh5Pj— Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) 6 октября 2022
Детали
По данным Der Spiegel, 7 октября Штрак-Циммерманн проведет переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
Напомним
Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн считает, что поставки оружия Украине из Германии замедляет ведомство федерального канцлера Олафа Шольца