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В Киев прибыла глава оборонного комитета Бундестага

В Киев прибыла глава оборонного комитета Бундестага

КИЕВ. 6 октября. УНН. Сегодня в Киев с двухдневным визитом прибыла глава оборонного комитета немецкого Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Об этом она сообщила в Twitter, передает УНН.

Цитата

"Приехали в Киев. Быть на месте, получить впечатление о ситуации и потребности, пообщаться с политиками и правительством в частности с солдатами является для меня важным в нынешней ситуации. Германия должна увеличить поддержку", – написала Штрак-Циммерманн.

Детали

По данным Der Spiegel, 7 октября Штрак-Циммерманн проведет переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Напомним

Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн считает, что поставки оружия Украине из Германии замедляет ведомство федерального канцлера Олафа Шольца

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Бундестаг ФРГ
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