Если сейчас реакция мира будет слабой, рф придумает какую-то новую эскалацию – Зеленский

КИЕВ. 6 октября. УНН. Мир должен решительно ответить на аннексию украинских территорий: если сейчас реакция будет слабой, россия придумает какую-нибудь новую эскалацию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в австралийском Институте Лоуи, передает УНН со ссылкой на сайт ОП.

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"30 сентября этого года руководитель россии объявил о якобы аннексии части территории Украины. Четырех наших регионов, из которых пока еще не выбит российский оккупационный контингент. Эта новая попытка россии захватить чужое является очевидной попыткой повторить 2014-й – повторить Крым. И не просто аннексию как таковую", – сказал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что россия пытается поставить международное сообщество в такие условия, чтобы реакция на очередное российское преступление против международного права не соответствовала его тяжести так же, как тогда с Крымом.

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"Будьте уверены: руководитель россии сейчас внимательно анализирует реакцию мира на устроенные им псевдореферендумы на украинской земле и на объявление об аннексии нашей территории. Что именно его интересует? Очень просто: его интересует, есть ли у него еще потенциал для эскалации. Если реакция мира сейчас будет слабой, россия придумает какую-то новую эскалацию", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что спектр преступных действий рф очень широк: ракетный террор, массовые убийства, преступные депортации, радиационный шантаж на захваченной, например, нашей Запорожской атомной станции, продовольственный кризис, энергетический кризис и тому подобное.

"Очень красноречивой была и недавняя диверсия на газопроводах в Балтийском море. Это такие действия, которые могут дестабилизировать жизнь на целом континенте. Это реально энергетическое оружие массового поражения. Абсолютно каждая страна мира зависит от подводных кабелей и трубопроводов, которые могут быть уничтожены агрессором так же, как и газопроводы в Балтийском море. Поэтому мир сейчас должен показать силу", - сказал Зеленский.

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По словам президента, сила нужна, чтобы наконец-то поставить точку в способности агрессора к эскалации.

"На международных площадках нужно четкое и принципиальное осуждение россии за эту попытку аннексии украинской территории, чтобы это очень отличалось от того, что было в 2014 году. На уровне государств и союзов государств нужны новые и жесткие санкции против россии, чтобы и этим тоже ситуация сильно отличалась от 2014-го. На уровне сотрудничества с Украиной нужны очередные и показательные пакеты поддержки, прежде всего оборонной и финансовой, чтобы агрессор видел, что его преступные действия только усложняют ситуацию для него же", - рассказал Зеленский.