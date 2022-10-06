НАТО должно сделать невозможным применение рф ядерного оружия - Зеленский

КИЕВ. 6 октября. УНН. НАТО должно исключить применение россией ядерного оружия и применять превентивные удары, чтобы рф знала, что с ней будет в случае использования ядерного оружия, а не наоборот ждать ядерных ударов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в австралийском Институте Лоуи, передает УНН со ссылкой на ОП.

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"Что должно делать НАТО? Делать невозможным применение россией ядерного оружия. Но, что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу. Как это было до 24, превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят, а не наоборот ждать ядерных ударов россии, чтобы потом сказать: "Ах, ты так?! Держись от нас". Пересмотреть применение своего давления. Вот, что я считаю должно делать НАТО. Пересмотреть порядок применений", - сказал Зеленский.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга отреагировал на ядерный шантаж россии и отметил, что страны Альянса внимательно следят за изменениями в позиционировании ядерного потенциала рф.

30 сентября владимир путин заявил, что США применив ядерное оружие против Японии создали прецедент.

The Times со ссылкой на военные источники сообщало, что российский диктатор владимир путин хочет продемонстрировать свою готовность применить оружие массового уничтожения, проведя ядерное испытание на границах Украины.