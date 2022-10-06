россияне хотели заказать за рубежом бронежилеты и зимнюю форму: Турция отвергла запросы рф

КИЕВ. 6 октября. УНН. россияне пытаются заказать за рубежом бронежилеты и зимнюю форму, Турция уже отвергла запросы рф. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в четверг, 6 октября, в Twitter, пишет УНН.

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Министр обороны Украины Алексей Резников, как отмечает издание gdh defence, заявил: "Мы получили информацию от нашего партнера Турции, что россияне пытаются заказать 200 тысяч бронежилетов и 500 тысяч комплектов зимней одежды из третьих стран. Между тем, наши турецкие партнеры отказались от этих заказов".

Это же подтвердил и посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Турция отвергла запросы рф" - написал посол.

Дополнение

Это не первый случай, когда сообщается о попытках россии получить за рубежом военные средства. Так, еще с лета США неофициально и официально сообщали, что Иран осуществил поставку беспилотных летательных аппаратов россии.

Уже в сентябре россия проводила в Украине атаки с помощью беспилотников-камикадзе, которые, по словам украинских военных, были иранскими беспилотниками Shahed-136. 23 сентября впервые был сбит многоцелевой ударный беспилотник иранского производства Mohajer-6.

Из-за поставок Ираном оружия россии для ведения войны украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации и существенно сократить количество дипломатического персонала посольства в Киеве.

Тем временем Иран отрицает поставки дронов-камикадзе россии.