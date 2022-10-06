Зеленский предложил Раде кандидатуру Пышного на должность главы НБУ

КИЕВ. 6 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление о назначении Андрея Пышного главой Национального банка Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на проект постановления.

Цитата

"Согласно пункту 18 части первой статьи 85 Конституции Украины, вношу представление о назначении А. Пышного на должность главы Национального банка Украины", – говорится в постановлении.

Детали

Постановление направлено на рассмотрение комитета. Как писал УНН, комитет ВР сегодня займется назначением Пышного на должность главы НБУ.

Андрей Пышный с 2014 по 2020 год был главой правления Ощадбанка. В 2005 году окончил Украинскую академию банковского дела НБУ.

Напомним

4 октября глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что покидает пост по "причинам, связанным со здоровьем". Позже ему сообщили о подозрении в хищении государственных 206 млн грн во время управления Укргазбанком.

6 октября Верховная Рада поддержала увольнение Кирилла Шевченко с должности главы НБУ.