"Последствия могут быть непредсказуемы и для самой россии" - Резников о состоянии российского ядерного оружия

КИЕВ. 6 октября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников оценивает вероятность применения россией ядерного оружия как низкую, ведь никто, даже сама россия, не знает, в каком оно техническом состоянии. Об этом он заявил во время онлайн-конференции Forbes «Без розовых очков. Бизнес и государство во время войны», передает УНН.

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«Риск остается, нельзя сказать, что его не существует. Но если оценивать в процентах вероятность применения ее, он значительно меньше, чем что-либо. И это подтверждают в том числе наши партнеры, и США, и Великобритания. Украина получила четкие сигналы от партнеров, Белого дома. Они провели тоже определенные консультации и отправили четкие и жесткие сигналы в кремль, что применение им даже тактического ядерного оружия приведет к последнему разрушительному направлению по отношению к рф и шансов у нее вернуться в клуб стран, которым пожимают руку, не останется», – сообщил министр.

Детали

Также Резников добавил, что техническое состояния ядерного оружия в россии сомнительное.

«Когда в последний раз россияне делали ядерное испытание? В 90-е годы, в Казахстане на соответствующем полигоне. То есть с 90-х годов они никаких испытаний не проводили, носители у них есть, ядерные запасы у них есть, но как оно включается, летает и срабатывает – не знает никто, и они в том числе. Поэтому последствия могут быть непредсказуемы и для самой россии», – считает министр.

Кроме того возникают вопросы относительно места применения оружия. Ведь на линии фронта рф его вряд ли применит, там есть и российские подразделения, а также рядом недавно аннексированные территории.

«Черное море? Там три натовские страны – Болгария, Турция, Румыния. То есть где применять? Какой смысл? Нас уже с вами не запугать. После Мариуполя, Волновахи и Харькова» – добавил Резников.

Напомним

США почти наверняка узнают заранее, готовит ли россия ядерный удар по Украине, и Москва вполне может захотеть, чтобы об этом узнали.