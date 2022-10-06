В Украине реже будут проводить проверки пожарной безопасности для некоторых предприятий: принят закон

КИЕВ. 6 октября. УНН. В рамках внедрения дерегуляции бизнеса для некоторых предприятий будет увеличена периодичность проведения плановой проверки пожарной и техногенной безопасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу финансового комитета ВР, нардепа Даниила Гетманцева.

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Парламент принял законопроект N3361 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первых шагов дерегуляции бизнеса путем страхования гражданской ответственности во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими поправками.

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"Предусмотрено увеличение периодичности плановых проверок техногенной и пожарной безопасности для предприятий со средней и/или незначительной степенью риска при наличии полиса страхования ответственности", - сообщил Гетманцев в своем Телеграм-канале.

По его словам, документ устанавливает основные условия договора страхования ответственности и правила страхового возмещения потерпевшим.

Добавим, что, согласно законопроекту, получить страховку предприятие сможет только после проведения аудита и получения его выводов.