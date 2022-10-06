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Кандидат на должность главы НБУ Пышный пришел на заседание фракции "Слуг народа": детали

Кандидат на должность главы НБУ Пышный пришел на заседание фракции "Слуг народа": детали

КИЕВ. 6 октября. УНН. На заседании фракции "Слуга Народа" представили кандидата на должность Председателя Национального банка Украины - Андрея Пышного. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции СН Юлия Палийчук, передает УНН.

Цитата

"На заседании фракции "Слуга Народа" представили кандидата на должность Председателя Национального банка Украины. Согласно внесенному Президентом Украины Владимиром Зеленским представлению, им стал Андрей Пышный", - написала Палийчук в Telegram.

Детали

По ее словам, Пышный принял участие в заседании фракции, в ходе которого представил свое видение работы на посту главы НБУ по обеспечению курсовой и финансовой стабильности, сотрудничества с международными финансовыми институтами, создания необходимых условий для восстановления экономики.

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Напомним

4 октября глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что покидает пост по "причинам, связанным со здоровьем". Впоследствии ему сообщили о подозрении в хищении государственных 206 млн гривен во время управления Укргазбанком.

6 октября Верховная Рада поддержала увольнение Кирилла Шевченко с должности главы НБУ.

Источник: УНН
Теги: ВР, НБУ, Украина, Слуга народа
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