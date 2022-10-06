Кандидат на должность главы НБУ Пышный пришел на заседание фракции "Слуг народа": детали

КИЕВ. 6 октября. УНН. На заседании фракции "Слуга Народа" представили кандидата на должность Председателя Национального банка Украины - Андрея Пышного. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции СН Юлия Палийчук, передает УНН.

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"На заседании фракции "Слуга Народа" представили кандидата на должность Председателя Национального банка Украины. Согласно внесенному Президентом Украины Владимиром Зеленским представлению, им стал Андрей Пышный", - написала Палийчук в Telegram.

Детали

По ее словам, Пышный принял участие в заседании фракции, в ходе которого представил свое видение работы на посту главы НБУ по обеспечению курсовой и финансовой стабильности, сотрудничества с международными финансовыми институтами, создания необходимых условий для восстановления экономики.

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Напомним

4 октября глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что покидает пост по "причинам, связанным со здоровьем". Впоследствии ему сообщили о подозрении в хищении государственных 206 млн гривен во время управления Укргазбанком.

6 октября Верховная Рада поддержала увольнение Кирилла Шевченко с должности главы НБУ.