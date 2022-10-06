Вследствие агрессии россии в Украине разрушено более 94 тысяч объектов - ОП

КИЕВ. 6 октября. УНН. С начала полномасштабной войны в результате вооруженной агрессии россии в Украине разрушено 94 тыс. 596 объектов инфраструктуры. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко на международной конференции “Украина во время войны. Экономика. Безопасность. Энергетика. Перспективы восстановления”, организованной транзакционным банком IBOX BANK, УАПС и Atlantic Council, передает УНН.

Детали

Он отметил, что после деоккупации временно оккупированных регионов Украины количество разрушенных объектов будет значительно больше.

Цитата

“По состоянию на сегодня зафиксировано 94 596 разрушенных конкретных объектов инфраструктуры во всех регионах Украины. Из них только в Киевской области более 25 тыс. объектов, Донецкой - более 20 тыс., в Харьковской - более 9 тыс. Мы вынуждены ежедневно обновлять статус разрушений, добавляя новые разрушенные объекты жилой и социальной инфраструктуры, поскольку вражеские обстрелы из всех доступных оккупантам видов оружия продолжаются. И мы понимаем, что после деоккупации Харьковской, Херсонской, Донецкой областей количество разрушенных объектов окажется значительно большим”, - заявил Тимошенко.

Напомним

По данным опроса социологической группы “Рейтинг”, более 30% украинцев заявили, что понесли материальные потери вследствие войны. Каждый десятый отметил, что его жилье либо разрушено (2%), либо же повреждено (8%).

Справка

Международная конференция “Украина во время войны. Экономика. Безопасность. Энергетика. Перспективы восстановления” посвящена экономической ситуации в Украине и мире, важности международной поддержки нашего государства, мерам по стабилизации банковской системы в период военного положения. Также на повестке дня вопрос об энергетической ситуации и восстановлении Украины после войны.

В панельных дискуссиях приняли участие эксперты в сферах энергетики, экономики, банковской системы из Украины, США, Великобритании и Швеции.

Организаторы мероприятия: Украинская Ассоциация платежных систем (УАПС), организация Atlantic Council и украинский транзакционный банк IBOX BANK.