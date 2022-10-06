Зеленский призвал на встрече лидеров Европейского политического сообщества реализовать "формулу мира"

КИЕВ. 6 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на встрече лидеров Европейского политического сообщества призвал реализовать украинскую «формулу мира», передает УНН.

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«Надо реализовать нашу формулу мира. Я представил её в своём выступлении перед Генассамблеей ООН. Мы должны реализовать ее полностью. Пункты нашей формулы мира нейтрализуют все, что делает hоссия, чтобы воевать», - сказал Зеленский.

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Он отметил, что сначала нужно наказать агрессора.

«Усилить санкции против россии. Остановить любое сотрудничество с россией и ее компаниями. Исключить ее из всех международных организаций или хотя бы приостановить ее членство, ее возможность искажать деятельность международных институтов, прежде всего ООН. россия делает Организацию Объединенных Наций собранием 192, кто просто вынужден терпеть, пока одно государство врет и глумится и, когда хочет этого, применяет право вето, чтобы заблокировать реальную возможность ООН возвращать мир», - рассказал Зеленский.

Он отметил, что конечно, для наказания агрессора нужны и специальный трибунал по преступлению агрессии россии против Украины, и международный компенсационный механизм, который заставит россию возместить нанесенный ею ущерб.

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«Второе – это помощь Украине. Помогая нам, каждое из ваших государств помогает себе. Посмотрите на поле боя в Украине сейчас. Это такая интенсивная война, которую абсолютное большинство государств просто не смогло бы вести. И именно поэтому эту войну нужно выиграть сейчас – выиграть в Украине», - сказал Президент.

Он напомнил, что третий пункт формулы мира – восстановление безопасности и территориальной целостности.

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"Мы это делаем. Делаем вместе с вами, с вашей помощью. Четвертый пункт – гарантии безопасности. Мы нуждаемся в гарантиях безопасности до того, как вступим в НАТО, и на этом пути. И мы это сделаем. Сделаем также вместе с вами. Наши предложения по гарантиям безопасности представлены партнерам. Пятое - решимость. За 225 дней полномасштабной войны мы все уже показали, что Европа может влиять на вопросы войны и мира. Но теперь – все вместе – мы должны сделать так, чтобы формула войны была полностью заблокирована, а формула мира – полностью реализована», - отметил Зеленский.