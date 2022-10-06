Чтобы разделить мир на зоны влияния: Зеленский объяснил, почему рф хочет переговоров с Украиной

КИЕВ. 6 октября. УНН. россия с помощью переговоров с Украиной хочет перерисовать границы, чтобы снова разделить мир на зоны влияния. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на встрече лидеров Европейского политического сообщества, передает УНН.

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«россия пытается зафиксировать каждую опасность и каждое проявление нестабильности, которые уже создала. Вот именно для этого ей то, что она называет переговорами, вот именно так она воспринимает любые соглашения. россия хочет перерисовать границы, чтобы снова разделить мир на зоны влияния, уничтожив наше общее пространство сотрудничества и развития», - сказал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что россия коррумпирует.

«Коррумпирует миллиардами, которые зарабатывает на торговле энергоресурсами. Это российская формула войны: убивать, запугивать, фиксировать угрозы свободным государствам и их потери, разрушать границы и коррумпировать. И каждый из этих элементов – антиевропейский. Все они направлены против Европы.

Украина – это только первое поле боя, куда вышло это государство. И именно в Украине нужно его победить», - отметил Зеленский.

Дополнение

российский диктатор владимир путин заявлял, что хочет переговоров с Украиной, но без обсуждения аннексии оккупированных территорий.

Зеленский ввел в действие решение СНБО с упоминанием о невозможности проведения переговоров с путиным.

В кремле отреагировали на решение Владимира Зеленского отказаться от переговоров с путиным. Пресс-секретарь президента рф дмитрий песков, сказал, что в кремле готовы «ждать».