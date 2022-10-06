В План быстрого восстановления Украины вошло более 38 тыс объектов - ОП

КИЕВ. 6 октября. УНН. В План быстрого восстановления Украины (Fast Recovery Plan) вошло более 38 тыс объектов. Сейчас за счет государственного бюджета восстановление начато только на 11 тыс объектах. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко на международной конференции “Украина во время войны. Экономика. Безопасность. Энергетика. Перспективы восстановления”, организованной транзакционным банком IBOX BANK, УАПС и Atlantic Council, передает УНН.

Цитата

«Имея исчерпывающую базу данных по всем разрушенным объектам по поручению Президента, руководителя Офиса Президента, командой Офиса вместе с областными военными администрациями, территориальными общинами был разработан Fast Recovery Plan. В Fast Recovery Plan Украины и отдельных регионов вошли объекты, восстановление которых критически необходимо уже сейчас. Всего – это более 38 тыс конкретных объектов с адресами. Мы оперируем точными цифрами по количеству квартир и частных домов из-за разрушения которых люди остаются без жилья», - рассказал Тимошенко.

Детали

По его словам, сейчас за счет государственного бюджета Украины восстановление начато только на 11 тыс объектах, то есть всего 13%.

«Понятно, что мы не можем такими медленными темпами восстанавливать разрушенное жилье и критически необходимую коммунальную и социальную инфраструктуру, но нам критически не хватает финансовых ресурсов.

Всего из 95 тыс разрушенных объектов восстановление завершено на 4 тысячах, или чуть более 4%», - сказал Тимошенко.

Он отметил, что соответственно на остальных 96% разрушенных объектов работы либо не начинались, либо до сих пор не завершены, ведь нет для этого средств, а это более 74 тысяч жилых домов.

Добавим

Кирилл Тимошенко ранее сообщал, что Украина не может покрыть из государственного бюджета восстановление всех разрушений из-за войны, поэтому План быстрого восстановления Украины «Fast Recovery Plan) предусматривает восстановление уничтоженных полностью или поврежденных на 50 и более процентов объектов за средства иностранных доноров.

Дополнение

Кирилл Тимошенко сообщал, что с начала полномасштабной войны в результате вооруженной агрессии россии в Украине разрушено 94 тыс 596 объектов инфраструктуры.

В сентябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что стоимость потребностей на восстановление и реконструкцию Украины, согласно отчету «Быстрая оценка нанесенного ущерба и потребностей на восстановление» (RDNA), оценивается в более 349 млрд долларов.

Справка

Международная конференция “Украина во время войны. Экономика. Безопасность. Энергетика. Перспективы восстановления” была посвящена экономической ситуации в Украине и мире, важности международной поддержки нашего государства, мерам по стабилизации банковской системы в период военного положения. Также обсуждались вопросы энергетической ситуации и восстановления Украины после войны.

В панельных дискуссиях приняли участие эксперты в сферах энергетики, экономики, банковской системы из Украины, США, Великобритании и Швеции.

Организаторы мероприятия: Украинская Ассоциация платежных систем (УАПС), организация Atlantic Council и украинский транзакционный банк IBOX BAN