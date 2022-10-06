Комитет ВР поддержал проект Госбюджета на 2023 год

КИЕВ. 6 октября. УНН. Комитет по вопросам бюджета рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом проект Постановления ВР относительно выводов и предложений к законопроекту о Государственном бюджете Украины на 2023 год, а также таблицу предложений субъектов права законодательной инициативы. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram-канал, передает УНН.

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«Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, в соответствии со специальной процедурой, рассмотрел предоставленные народными депутатами предложения к проекту закона о Государственном бюджете Украины на 2023 год (рег. №8000 от 14.09.2022 г.), выводы Счетной палаты и по результатам рассмотрения рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу и в целом проект Постановления Верховной Рады относительно выводов и предложений к проекту закона о Государственном бюджете Украины на 2023 год, а также таблицу предложений субъектов права законодательной инициативы», - сообщил Мельничук.

Детали

Он отметил, что в случае принятия Постановления Верховной Радой Украины, проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2023 год будет считаться принятым в первом чтении.

Нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале опубликовал текст с предложением народных депутатов.

Он отметил, что из 1270-ти правок приняли только 4-е «балансовых» (те что прямо прописаны в заключении Комитета):

· +2 млрд ДФРР

· +1,3 млрд мероприятия в сфере защиты информационного пространства

· +446 млн соцзащиты детей и семьи

· +100 млн производство телепрограмм

«Рассмотрение (проекта Закона о Государственном бюджете Украины на 2023 год - ред.) в зале в ближайшие дни», - добавил Железняк.

Дополнение

Народный депутат из налогового комитета Ярослав Железняк сообщал, что Верховная Рада будет принимать Государственный бюджет на 2023 год по сокращенной процедуре уже до конца октября.

Министерство финансов в проекте Бюджета-2023 не предусматривает повышение минимальной заработной платы. При этом, в следующем году расходы на пенсионное и соцобеспечение не уменьшаются, а некоторые из них "будут даже увеличены". Медицина остается приоритетом финансирования на следующий год. Планируется корректировка программы медгарантий, но основные медицинские услуги будут финансово обеспечены, указывали в Минфине.