Зеленский ответил на петицию о возвращении Корбану гражданства Украины

КИЕВ. 6 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом вернуть Геннадию Корбану украинское гражданство, информирует УНН.

Детали

Ответ опубликован на сайте ОП под петицией, которая набрала 25 421 подписей. Автор петиции призвал пересмотреть и отменить Указ Президента в части прекращения гражданства Украины Корбана.

Зеленский напомнил, что правовое содержание гражданства Украины, основания и порядок его приобретения и прекращения определяет Закон Украины "О гражданстве Украины" (далее – Закон), которым предусмотрено, что гражданство Украины прекращается, в частности, вследствие утраты гражданства Украины (пункт 2 части первой статьи 17). Основания для утраты гражданства Украины определены статьей 19 Закона. При этом частью второй статьи 19 Закона предусмотрено, что положения пунктов 1, 3 части первой настоящей статьи не применяются, если в результате этого гражданин Украины станет лицом без гражданства.

Также основания для утраты гражданства ex lege или по инициативе государства-участника определяет Европейская конвенция о гражданстве, ратифицированная Законом от 20 сентября 2006 года.

«Определенные Законом основания и порядок приобретения и прекращения гражданства Украины являются общими для всех физических лиц. В то же время органы государственной власти, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины (часть вторая статьи 19 Конституции Украины). О результатах рассмотрения затронутых вопросов будет проинформирован автор электронной петиции», - говорится в ответе Зеленского.

Дополнение

Корбан обращался к Зеленскому из-за изъятия паспорта при въезде в Украину.

Контекст

На Банковой подтверждали существование тайного указа о лишении гражданства в том числе Корбана, добавив, что указ содержит персональные данные лиц, поэтому не обнародуется.

Впоследствии источник из Офиса Президента сообщал УНН, что на Банковой не подтверждают, но и не опровергают действительность указа.