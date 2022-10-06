КИЕВ. 6 октября. УНН. Украина планирует открыть посольство в Гане для расширения присутствия в Африке. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел в Аккре переговоры с министром иностранных дел Ганы Ширли Айоркор Ботчвей.

Кулеба подробно проинформировал ганийскую коллегу об усилиях Украины для освобождения украинских территорий от российской оккупации.

Министр отметил стремление Украины начать новое качественное партнерство с Ганой, которое будет базироваться на взаимном уважении, обоюдной поддержке и общей выгоде.

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«В рамках воплощения Африканской стратегии, которая была разработана в МИД по поручению Президента Владимира Зеленского, Украина расширяет свое присутствие в Африке. Мы достигли договоренности с ганийской стороной: в ближайшее время планируем открыть украинское посольство в Гане. Открытие дипломатического присутствия в Аккре даст толчок развитию политических контактов, торговли, инвестиций, культурных обменов и взаимодействия в сфере образования», — отметил Кулеба.

Добавим

Министры подробно обсудили шаги для активизации сотрудничества Украины и Ганы в сферах безопасности, кибербезопасности, цифровой трансформации, сельского хозяйства.

Также они договорились начать подготовку к созданию Совместной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.

«Главы МИД также уделили особое внимание поиску путей восстановления безопасного обучения ганийских студентов в украинских университетах.

Стороны подписали меморандум о подготовке ганийских дипломатов на базе Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при МИД Украины. Ганийский министр также сообщила о готовности Ганы рассмотреть возможность стажировки украинских студентов, изучающих английский язык», - отмечается в сообщении.

Ширли Айоркор Ботчвей также выразила заинтересованность МИД Ганы в изучении украинского опыта в сфере борьбы с дезинформацией.

«По итогам встречи министры договорились о проведении политических консультаций между министерствами иностранных дел с участием представителей различных ведомств двух стран для разработки комплексной «дорожной карты» дальнейшего развития двусторонних отношений Украины и Ганы», - говорится в сообщении.

Дополнение

Турне Дмитрия Кулебы по странам Африки продлится с 3 по 12 октября.