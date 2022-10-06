Войска белоруси и рф готовы к выполнению задач по вооруженной "защите" союзного государства – минобороны рб

КИЕВ. 6 октября. УНН. Министр обороны беларуси Виктор Хренин заявил, что войска белоруси и россии готовы к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите союзного государства. Об этом сообщает БЕЛТА, передает УНН.

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"Уже сегодня войска и силы выполняют задачи боевого дежурства в усиленном режиме. Постоянно ведется разведка во всех ее видах, организован обмен разведывательной информацией с нашими союзниками, осуществляется охрана и защита государственной границы нашей страны. Кроме того, предусмотрены меры по пресечению военных провокаций в приграничном пространстве", - заявил Хренин.

Детали

Хренин утверждает, что в белорусе готовы реагировать на якобы возможные провокации на всех направлениях границы.

"Также приняты необходимые решения и для обеспечения коллективной безопасности. Региональная группировка войск и сил беларуси и россии готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства. Органами военного управления всех уровней на системной основе проводится всесторонний анализ складывающейся обстановки на наших границах. Также вырабатываются варианты адекватного реагирования на ее изменения", - рассказал Хренин.

В министерстве обороны беларуси считают, что реализуемые в настоящее время и спланированные меры якобы стратегического сдерживания Вооруженными Силами обеспечивают демонстрацию готовности по защите страны и нанесению неприемлемого ущерба агрессору.

"Но все же в основе нашей военной политики остается позиция, что целесообразней не бряцать оружием, а садиться за стол переговоров. Как не раз подчеркивал глава нашего государства, Минская площадка открыта для такого рода взаимодействий", - сказал Хренин.

Дополнение

В конце сентября сообщалось, что в Беларуси началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности одной из воинских частей под Минском.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина ответит Беларуси в случае новых атак с ее территории.

Сегодня, 6 октября, утром четыре самолета Ту-22МЗ стратегической авиации россии из воздушного пространства беларуси нанесли авиационный удар по Украине.