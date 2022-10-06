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Гендиректор МАГАТЭ: Запорожская АЭС - это украинский объект

Гендиректор МАГАТЭ: Запорожская АЭС - это украинский объект

КИЕВ. 6 октября. УНН. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подчеркнул, что Агентство считает Запорожскую атомную электростанцию – украинским атомным объектом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

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"Это вопрос, который касается международного права... мы хотим, чтобы война прекратилась немедленно и, конечно, позиция МАГАТЭ заключается в том, что этот объект является украинским", - сказал Гросси.

Дополнение

рф пытается присвоить ЗАЭС, создали "товарищество" с адресом в москве.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на неделе планирует посетить Киев, а затем и Москву.

Источник: УНН
Теги: Украина, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
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