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Не ядерный удар, а санкции: в ОП объяснили слова Зеленского о "превентивном ударе"

Не ядерный удар, а санкции: в ОП объяснили слова Зеленского о "превентивном ударе"

КИЕВ. 6 октября. УНН. Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров объяснил слова Владимира Зеленского о "превентивном ударе" и заверил, что речь шла о санкциях, а не о "ядерном ударе". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

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"Коллеги, вы немного далеко зашли со своей ядерной истерией и теперь слышите ядерные удары даже там, где их нет. Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда надо было применить превентивные меры, чтобы не позволить россии развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда шла речь, были превентивные санкции", - написал Никифоров.

Добавим

Представитель Президента Украины подчеркнул, что "шантажировать мир взрывами на ЗАЭС и всячески намекать на использование ядерного оружия позволяет себе только государство-террорист россия".

"От Украины таких призывов вы никогда не услышите", - резюмировал Никифоров.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО должно исключить применение россией ядерного оружия и применять превентивные удары, чтобы рф знала, что с ней будет в случае использования ядерного оружия, а не наоборот ждать ядерных ударов. 

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, Украина, Офис президента Украины
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