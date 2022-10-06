Не ядерный удар, а санкции: в ОП объяснили слова Зеленского о "превентивном ударе"

КИЕВ. 6 октября. УНН. Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров объяснил слова Владимира Зеленского о "превентивном ударе" и заверил, что речь шла о санкциях, а не о "ядерном ударе". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

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"Коллеги, вы немного далеко зашли со своей ядерной истерией и теперь слышите ядерные удары даже там, где их нет. Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда надо было применить превентивные меры, чтобы не позволить россии развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда шла речь, были превентивные санкции", - написал Никифоров.

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Представитель Президента Украины подчеркнул, что "шантажировать мир взрывами на ЗАЭС и всячески намекать на использование ядерного оружия позволяет себе только государство-террорист россия".

"От Украины таких призывов вы никогда не услышите", - резюмировал Никифоров.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО должно исключить применение россией ядерного оружия и применять превентивные удары, чтобы рф знала, что с ней будет в случае использования ядерного оружия, а не наоборот ждать ядерных ударов.