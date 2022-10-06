Зеленский призвал МАГАТЭ осудить международное рейдерство рф по ЗАЭС

КИЕВ. 6 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал МАГАТЭ осудить международное рейдерство россии, которая объявила о передаче Запорожской АЭС в свою собственность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОП.

Цитата

«Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Президент выразил благодарность Рафаэлю Гросси за помощь в освобождении генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова, которого похитили российские военные», - говорится в сообщении.

Детали

Зеленский отметил, что решение президента рф о передаче Запорожской АЭС в федеральную собственность россии должно быть осуждено со стороны МАГАТЭ, ведь это фактически международное рейдерство.

«Мы очень ждали жесткого заявления МАГАТЭ по этому поводу. Общество очень ждет этого осуждения. В моем личном понимании это – рейдерство», – подчеркнул Зеленский.

По его словам, единственной возможностью гарантировать радиационную безопасность станции, Украины и Европы является полная демилитаризация территории ЗАЭС. Ведь, как отметил Глава государства, там до сих пор находятся до 500 российских боевиков.

Зеленский также сделал акцент на важности возобновления работы Запорожской АЭС, что позволит нашему государству обеспечить электроэнергией не только украинских, но и европейских потребителей.

«Рафаэль Гросси со своей стороны отметил, что решение президента рф о передаче Запорожской АЭС в собственность россии является нарушением международного права. По всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной», - говорится в сообщении.

Дополнение

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подчеркнул, что Агентство считает Запорожскую атомную электростанцию – украинским атомным объектом.

Ранее сообщалось, что рф пытается присвоить ЗАЭС, создали "товарищество" с адресом в москве.