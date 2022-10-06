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ВСУ в Херсонской области освободили более полтысячи квадратных километров территории, - Зеленский

ВСУ в Херсонской области освободили более полтысячи квадратных километров территории, - Зеленский

Владимир Зеленский

Источник: Сайт ОП

КИЕВ. 6 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что военные Украины в Херсонской области освободили от российской оккупации более полтысячи квадратных километров территории и десятки населенных пунктов, пишет УНН.

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“Информируем и о нашем движении на передовой. Только за время с 1 октября и только в Херсонской области от российского псевдореферендума было освобождено и стабилизировано более полу тысячи квадратных километров территории и десятки населенных пунктов”, — заявил Президент.

Напомним,

В оккупированном Херсоне из воинской части казачьего отряда “Дон” сбежала группа российских военнослужащих. Как сообщила глава фонда “Сидящая Русь” Ольга Романова, беглецов уже объявили в розыск.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область, война с Россией, обращение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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