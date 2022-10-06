Зеленский обсудил поддержку Украины с представителями политических, деловых и экспертных кругов Австралии

КИЕВ. 6 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что обсудил поддержку Украины с представителями политических, деловых и экспертных кругов Австралии, передает УНН.

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“Пообщался сегодня с представителями политических, деловых и экспертных кругов Австралии. Почувствовал полную поддержку и заинтересованность в нашей победе. Кстати... Это очень весомый вклад в защиту нашего государства, международного правопорядка и человечности как таковой”, — сказал Зеленский.

Как отметил Президент, Австралия входит в ТОП-10 стран, которые предоставляют Украине оборонную помощь.

Напомним

Зеленский сообщил, что военные Украины в Херсонской области освободили от российской оккупации более полутысячи квадратных километров территории и десятки населенных пунктов.