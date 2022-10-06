Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,08 -0,1389 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Какие ежедневные действия, которые помогут укрепить иммунитет - рассказала врач-терапевт
Какие ежедневные действия, которые помогут укрепить иммунитет - рассказала врач-терапевт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6255

Зеленский обсудил поддержку Украины с представителями политических, деловых и экспертных кругов Австралии

Зеленский обсудил поддержку Украины с представителями политических, деловых и экспертных кругов Австралии

Владимир Зеленский

Источник: Сайт ОП

КИЕВ. 6 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что обсудил поддержку Украины с представителями политических, деловых и экспертных кругов Австралии, передает УНН.

Цитата

“Пообщался сегодня с представителями политических, деловых и экспертных кругов Австралии. Почувствовал полную поддержку и заинтересованность в нашей победе. Кстати... Это очень весомый вклад в защиту нашего государства, международного правопорядка и человечности как таковой”, — сказал Зеленский.

Как отметил Президент, Австралия входит в ТОП-10 стран, которые предоставляют Украине оборонную помощь.

Напомним

Зеленский сообщил, что военные Украины в Херсонской области освободили от российской оккупации более полутысячи квадратных километров территории и десятки населенных пунктов.

Источник: УНН
Теги: Украина, Австралия

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.